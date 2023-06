Dorf im Erzgebirge feiert 627 Jahre mit Festumzug

Am Samstag war es endlich soweit: Monatelange Vorbereitungen fanden ihrem Abschluss in einem langen Festumzug durch Affalter. Mehr als 400 Mitwirkende in 50 Bildern galt es zu einem schönen Umzug zusammenzustellen. Dies übernahm Cheforganisator und Ortschronist Willi Kreutel. Wie von Kreutel vor dem Start zu erfahren war, fällt auch ihm eine Last...