Drei Mal Alarm: Feuerwehren im Erzgebirge an einem Tag mehrfach im Einsatz

Ein Schneeberger Betrieb, das Rathaus der Bergstadt sowie eine Schule in Aue waren die Einsatzorte.

Drei Mal mussten am Mittwoch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Aue und Bad Schlema ausrücken. So wurden die Rettungskräfte gegen 10.20 Uhr zu einem Betrieb an der Schneeberger Joseph-Haydn-Straße alarmiert. Nur 14 Minuten später der nächste Alarm. Der Einsatzort dieses Mal: eine Schule an der Auer Agricolastraße. Kurz nach 13 Uhr...