Drei Tage musikalischer Ausnahmezustand im Erzgebirge: Dafür nehmen Helfer sogar unbezahlten Urlaub

Ab Freitag erklingt in Bad Schlema beim Europäischen Blasmusikfestival grenzenlose Musik in Dauerschleife. 13 Orchester geben sich bis Sonntag die Ehre. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Ob mit Kumpels oder in Familie: Das Europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema zieht ab Freitag wieder Hunderte Menschen in den kleinen Kurort im Erzgebirge. Helfer wie Thomas Schubert sind dabei Gold wert. Wie viele andere Mitstreiter vom gastgebenden Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema nimmt der Stützengrüner für den Jahreshöhepunkt...