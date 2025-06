Dreister Vogel-Diebstahl im Erzgebirge: Dutzende Wellensittiche in Zschorlau gestohlen

Diebe haben in Zschorlau zahlreiche Wellensittiche gestohlen. Der Verlust dürfte den Züchter empfindlich treffen.

Von einem Grundstück am Hohen Weg in Zschorlau haben Unbekannte bei einem Einbruch Ziervögel und Zubehör gestohlen. Offenbar in der Zeit zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, waren die Diebe in das Vogelzucht-Haus eingedrungen, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag meldete. Vermutlich hatten sie einen Wildzaun...