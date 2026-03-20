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Dieser Fels in Schönheide hat Risse und droht zu bröckeln.
Dieser Fels in Schönheide hat Risse und droht zu bröckeln. Foto: Thomas Lang/Gemeindeverwaltung
Dieser Fels in Schönheide hat Risse und droht zu bröckeln.
Dieser Fels in Schönheide hat Risse und droht zu bröckeln. Foto: Thomas Lang/Gemeindeverwaltung
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Droht Felshang in Schönheide auf Fußweg zu stürzen? Bürgermeister veranlasst Notsicherung
Redakteur
Von Heike Mann
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In Schönheide wurden an einem Hang oberhalb der Hauptstraße Risse festgestellt. Ihn zu sichern, wird richtig teuer. Doch im aktuellen Haushalt der Gemeinde fehlt dafür das Geld.

Ein felsiger Hang, der sich entlang der Hauptstraße in Schönheide erstreckt, weist Risse auf. Diese sind festgestellt worden, nachdem Bauhofmitarbeiter dort Bewuchs entfernt haben. Schlimmer noch: „Es drohen Steine und Felsstücke und Teile einer sich auf dem Grundstück befindlichen Mauer auf den Fußweg darunter abzustürzen. Wie lange der...
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