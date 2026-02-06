Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat

Aue
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Am liebsten hätte alles so bleiben sollen, wie es schon seit Jahren ist. Das wünschten sich die Nutzer des Parkschlösschens in Aue, die Schützengesellschaft Aue-Sachsen, die dort einen Schießstand hat, und der Historische Bergbauverein, der sich im Gebäude den Keller als Vereinstreff ausgebaut hat. Doch nun könnte sich alle ändern. Wie...
