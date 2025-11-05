Eheschließung durch Bürgermeister? In Schönheide vorerst vom Tisch

Aue
Eheschließungen durch den Bürgermeister wird es in Schönheide bis auf weiteres nicht geben. Dafür hat ein Beschluss des Gemeinderates gesorgt.
Der Gemeinderat von Schönheide bleibt dabei: Eheschließungen durch Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) soll es im Ort nicht geben. Eine damit im Zusammenhang stehende Änderung der Satzung, die Vereinbarungen innerhalb der Interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden Schönheide, Stützengrün, Zschorlau, Bockau und Eibenstock regelt, wurde...
