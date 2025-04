Eibenstock: Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Auslöser für den Unfall war ein unbemerkt gebliebenes Bremsmanöver. Eine 28-Jährige wird leicht verletzt.

Eibenstock.

Bei einem Unfall in Eibenstock am Freitagmittag ist eine 28-Jährige leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Skoda die Schneeberger Straße aus Richtung Johanngeorgenstadt in Richtung Aue. Im Ort bremste sie, da sie auf die Muldenhammer Straße einbiegen wollte. Ein hinter ihr fahrender 31-Jähriger in einem Peugeot verlangsamte daraufhin ebenfalls seine Fahrt. Eine hinter ihm Fahrende übersah das allerdings und fuhr mit ihrem Skoda auf den Peugeot auf. Dabei wurde dieser auf den Skoda der 34-Jährigen geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurde die 28-jährige Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von 8000 Euro. (af)