Eibenstock erlebt märchenhaften Adventsauftakt. Rund 250 Mitwirkende haben 35 Märchen im Eibenstocker Märchenumzug dargestellt. Ein Märchen hatte Premiere.

Bis kurz vorm Start hat das Team Märchenumzug Eibenstock, das zum Erzgebirgszweigverein gehört, ein Geheimnis daraus gemacht. Dann sagte Organisationsleiterin Monika Jung: „Jetzt können wir es verraten. Erstmalig haben wir das Märchen ‚Das Feuerzeug‘ mit dabei.“ In Summe waren es am Samstag 35 Märchen, dargestellt von rund 250...