Das Märchen „Das Feuerzeug“ hat beim Märchenumzug Premiere gefeiert.
Das Märchen „Das Feuerzeug“ hat beim Märchenumzug Premiere gefeiert.
Aue
Eibenstock erlebt märchenhaften Adventsauftakt
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eibenstock erlebt märchenhaften Adventsauftakt. Rund 250 Mitwirkende haben 35 Märchen im Eibenstocker Märchenumzug dargestellt. Ein Märchen hatte Premiere.

Bis kurz vorm Start hat das Team Märchenumzug Eibenstock, das zum Erzgebirgszweigverein gehört, ein Geheimnis daraus gemacht. Dann sagte Organisationsleiterin Monika Jung: „Jetzt können wir es verraten. Erstmalig haben wir das Märchen ‚Das Feuerzeug‘ mit dabei.“ In Summe waren es am Samstag 35 Märchen, dargestellt von rund 250...
Mehr Artikel