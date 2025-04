Einbruch in Einfamilienhaus im Erzgebirge: Bewohner durch Geräusch geweckt

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Wohnhaus in Zschorlau eingedrungen. Doch er wurde bemerkt. Was zu dem Fall bisher bekannt ist.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Zschorlau eingebrochen. Das geschah nach ersten Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr. Zwei Bewohner - eine Frau und ein Mann - schliefen. Sie seien durch ein Geräusch geweckt worden. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Zschorlau eingebrochen. Das geschah nach ersten Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr. Zwei Bewohner - eine Frau und ein Mann - schliefen. Sie seien durch ein Geräusch geweckt worden.