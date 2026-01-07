MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Einbruch in Einfamilienhaus im Erzgebirge: Täter erbeuten wertvollen Schmuck

Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg.
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg.
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt nach einem Einbruch in Schneeberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Aue
Einbruch in Einfamilienhaus im Erzgebirge: Täter erbeuten wertvollen Schmuck
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriminelle sind in ein Haus in Schneeberg eingebrochen. Was bisher noch bekannt ist.

Einbrecher haben sich am Dienstag Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Mühlbergblick in Schneeberg verschafft. Nach ersten Informationen der Polizei brachen der oder die Täter in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr in das Gebäude ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stiegen die Täter auf eine Mülltonnenverkleidung und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
12.12.2025
1 min.
Zwei Einbrüche am Donnerstag in Langenreinsdorf bei Crimmitschau: Auch Bargeld wurde gestohlen
Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Crimmitschau-Langenreinsdorf.
Ziel der Täter waren zwei Einfamilienhäuser an der Hauptstraße. Sie richteten Sachschaden im vierstelligen Bereich an.
Holger Frenzel
30.11.2025
2 min.
Erzgebirge: Einbrecher stehlen Geld aus christlichen Gemeindezentrum – und werden ertappt
In Schneeberg wurde in das christliche Gemeindezentrum eingebrochen.
Ein Mann und eine Frau sind in das Gemeindezentrum an der Schneeberger Scheunenstraße eingebrochen. Doch die Polizei war rechtzeitig vor Ort.
Joseph Wenzel
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel