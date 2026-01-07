Einbruch in Einfamilienhaus im Erzgebirge: Täter erbeuten wertvollen Schmuck

Kriminelle sind in ein Haus in Schneeberg eingebrochen. Was bisher noch bekannt ist.

Einbrecher haben sich am Dienstag Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Mühlbergblick in Schneeberg verschafft. Nach ersten Informationen der Polizei brachen der oder die Täter in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr in das Gebäude ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stiegen die Täter auf eine Mülltonnenverkleidung und...