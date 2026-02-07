Einbruch in Zwönitz-Brünlos: Täter durchsuchen Firmengebäude

In der Nacht zu Samstag dringen Unbekannte in ein Gebäude einer Firma in Zwönitz ein. Im Inneren wird alles durchwühlt – und am Ende bleibt eine Frage offen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in ein Firmengebäude in Zwönitz im Ortsteil Brünlos eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen Freitagabend und kurz nach Mitternacht über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu dem Gebäude einer Straßen- und Tiefbaufirma an der Brünloser...