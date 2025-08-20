Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Einbruchserie im Erzgebirge: Polizei ermittelt nach vier Taten in einer Nacht

Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher im Erzgebirge vor.
Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Aue
Einbruchserie im Erzgebirge: Polizei ermittelt nach vier Taten in einer Nacht
Von Thomas Mehlhorn
Eine Serie von Einbrüchen sorgt im Erzgebirge für Aufsehen. Innerhalb weniger Stunden traf es gleich mehrere Firmen in Zschorlau und Aue.

Eine Einbruchserie in Zschorlau und Aue hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Firmen getroffen. Innerhalb weniger Stunden brachen unbekannte Täter in insgesamt vier Objekte ein, verursachten dabei Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zwischen den Fällen.
