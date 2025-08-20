Einbruchserie im Erzgebirge: Polizei ermittelt nach vier Taten in einer Nacht

Aue
Eine Serie von Einbrüchen sorgt im Erzgebirge für Aufsehen. Innerhalb weniger Stunden traf es gleich mehrere Firmen in Zschorlau und Aue.
Eine Einbruchserie in Zschorlau und Aue hat in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Firmen getroffen. Innerhalb weniger Stunden brachen unbekannte Täter in insgesamt vier Objekte ein, verursachten dabei Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zwischen den Fällen.
