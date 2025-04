Marken-Werkzeuge im Gesamtwert von knapp 18.000 Euro sind in Aue gestohlen worden.

Diverse Werkzeuge sind Beute von Dieben in Aue geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Straße Am Bahnhof in der Nacht vom Montag zu Dienstag in eine Garage und eine Werkhalle eingebrochen.