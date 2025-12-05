Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Eine Hommage an die Heimat: Erzgebirgerin entwirft ihre ersten Malbücher für Kinder

Zwei Malbücher für Kinder hat Isabell Rabe aus Eibenstock entworfen. Verbindendes Element ist das Waldhörnchen Elli, das durch seine erzgebirgische Heimat führt.
Zwei Malbücher für Kinder hat Isabell Rabe aus Eibenstock entworfen. Verbindendes Element ist das Waldhörnchen Elli, das durch seine erzgebirgische Heimat führt. Bild: Anna Neef
Auch an die Talsperren-Mauer von Eibenstock führt das Ausmalheft mit Elli. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahre.
Auch an die Talsperren-Mauer von Eibenstock führt das Ausmalheft mit Elli. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahre. Bild: Anna Neef
In der Weihnachtsedition warten 37 Bilder auf Farbe. Auch beim Anschieben der Pyramide in Zwönitz helfen Elli und ihr Freund Willi mit.
In der Weihnachtsedition warten 37 Bilder auf Farbe. Auch beim Anschieben der Pyramide in Zwönitz helfen Elli und ihr Freund Willi mit. Bild: Anna Neef
Zwei Malbücher für Kinder hat Isabell Rabe aus Eibenstock entworfen. Verbindendes Element ist das Waldhörnchen Elli, das durch seine erzgebirgische Heimat führt.
Zwei Malbücher für Kinder hat Isabell Rabe aus Eibenstock entworfen. Verbindendes Element ist das Waldhörnchen Elli, das durch seine erzgebirgische Heimat führt. Bild: Anna Neef
Auch an die Talsperren-Mauer von Eibenstock führt das Ausmalheft mit Elli. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahre.
Auch an die Talsperren-Mauer von Eibenstock führt das Ausmalheft mit Elli. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahre. Bild: Anna Neef
In der Weihnachtsedition warten 37 Bilder auf Farbe. Auch beim Anschieben der Pyramide in Zwönitz helfen Elli und ihr Freund Willi mit.
In der Weihnachtsedition warten 37 Bilder auf Farbe. Auch beim Anschieben der Pyramide in Zwönitz helfen Elli und ihr Freund Willi mit. Bild: Anna Neef
Aue
Eine Hommage an die Heimat: Erzgebirgerin entwirft ihre ersten Malbücher für Kinder
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihr erstes Berufsleben hat Isabell Rabe aus Eibenstock als Zahnärztin im medizinischen Bereich verbracht. Nun sucht die 40-Jährige eine neue Herausforderung. Und ist dem Waldhörnchen Elli begegnet.

Elli läuft gern auf den Auersberg. Oder erkundet das Hochmoor in Johanngeorgenstadt. Mit ihren tierischen Freunden hat sie auch schon die Mauer der Talsperre Eibenstock besucht. In einem Buch ist eben fast alles möglich, auch für das Waldhörnchen Elli. „Ich möchte Familien animieren, mehr rauszugehen in die Natur, ihre Heimat und Umgebung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
18.09.2025
5 min.
Beliebter Exot unter den Landschaftsläufen wird 30 – nur an einer Stelle drückt im Erzgebirge der Schuh
Bahnrad-Profi und Weltmeister Joachim Eilers ist diesen Sonnabend der Ehrengast beim 30. Drei-Talsperren-Marathon Eibenstock.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon Eibenstock lockt diesen Sonnabend wieder zahlreiche Läufer und Radfahrer ins Erzgebirge. Die Resonanz ist überwältigend, doch es gibt auch eine große Sorge. Anna Neef hat mit Uwe Staab vom Ausrichterteam gesprochen.
Anna Neef
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
26.11.2025
1 min.
Glasfaserausbau im Erzgebirge: Envia Tel lädt zum Informationsabend
Der Glasfaserausbau geht im Erzgebirge voran. In Eibenstock wird dazu informiert.
In Eibenstock wird über Bauabläufe, Erschließung und Tarife informiert. Außerdem werden Fragen zum Glasfaserausbau beantwortet.
Thomas Mehlhorn
19:27 Uhr
2 min.
Bestatter schiebt totem Mann Bußgeld für Tempovergehen unter
Dem beschuldigten Bestatter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild)
Um ein Knöllchen loszuwerden, greift eine Bestattungsfirma in Portugal laut Justiz zu einem dreisten Trick. Der Betrugsversuch fliegt aber auf - dem Beschuldigten droht nun eine lange Haftstrafe.
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
Mehr Artikel