Eine Hommage an die Heimat: Erzgebirgerin entwirft ihre ersten Malbücher für Kinder

Ihr erstes Berufsleben hat Isabell Rabe aus Eibenstock als Zahnärztin im medizinischen Bereich verbracht. Nun sucht die 40-Jährige eine neue Herausforderung. Und ist dem Waldhörnchen Elli begegnet.

Elli läuft gern auf den Auersberg. Oder erkundet das Hochmoor in Johanngeorgenstadt. Mit ihren tierischen Freunden hat sie auch schon die Mauer der Talsperre Eibenstock besucht. In einem Buch ist eben fast alles möglich, auch für das Waldhörnchen Elli. „Ich möchte Familien animieren, mehr rauszugehen in die Natur, ihre Heimat und Umgebung...