  • „Eine schöne Anerkennung“: Stadt im Erzgebirge ehrt verdienstvolle Bürger mit „Kniebügel“

Wolfgang Rau (links) und Klaus Lötzsch sind mit dem „Kniebügel“ ausgezeichnet worden.
Wolfgang Rau (links) und Klaus Lötzsch sind mit dem „Kniebügel“ ausgezeichnet worden. Bild: Ralf Wendland
Wolfgang Rau (links) und Klaus Lötzsch sind mit dem „Kniebügel“ ausgezeichnet worden.
Wolfgang Rau (links) und Klaus Lötzsch sind mit dem „Kniebügel“ ausgezeichnet worden. Bild: Ralf Wendland
Aue
„Eine schöne Anerkennung“: Stadt im Erzgebirge ehrt verdienstvolle Bürger mit „Kniebügel“
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im festlichen Ambiente des 335. Lößnitzer Weihnachtsmarktes hat die Stadt Lößnitz zwei verdienstvolle Bürger ausgezeichnet. Beide engagieren sich sehr aktiv in ihren Vereinen.

In Lößnitz gibt es für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und um die Stadt sowie das Gemeinwohl verdient gemacht haben, eine besondere Ehrung – den „Kniebügel“. In diesem Jahr wurden im festlichen Ambiente des Lößnitzer Weihnachtsmarktes zwei Männer ausgezeichnet.
