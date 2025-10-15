Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eineinhalb Jahre vor Eröffnung: Jetzt gibt’s für die Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge erste Tickets

Der Kurpark in Bad Schlema ist Hauptort für die Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema.
Der Kurpark in Bad Schlema ist Hauptort für die Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema.
Aue
Eineinhalb Jahre vor Eröffnung: Jetzt gibt’s für die Landesgartenschau in Kurort im Erzgebirge erste Tickets
Redakteur
Von Heike Mann
Für die Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema gibt es in Kürze erste Tickets. Zum Verkaufsstart ist eine besondere Aktion für Schnäppchenjäger geplant.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Wer einen Besuch der Landesgartenschau 2027 in Bad Schlema fest im Plan hat und dabei ordentlich am Eintritt sparen will, der kann sich den 28. Oktober vormerken.
