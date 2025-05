Eines der ältesten Gebäude im Erzgebirge öffnet seine Türen

Beim Frühlingsfest des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer in Aue haben Interessierte spannende Einblicke in das historische Gebäude bekommen.

Spannende Einblicke in das Herrenhaus Auerhammer in Aue sind am Samstag beim Frühlingsfest des Fördervereins Herrenhaus Auerhammer möglich gewesen. Bei einem geführten Rundgang haben Besucher einiges über die ehrwürdigen Mauern erfahren. Unter den Gästen waren Norbert und Katrin Gnitka, die das Buch „Vom Eisenhammer im Tal“ von 1988...