Der Umbau des Einkaufszentrums ECE in Zschorlau ist schon lange geplant.
Der Umbau des Einkaufszentrums ECE in Zschorlau ist schon lange geplant. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Aue
Einkaufszentrum im Erzgebirge: Umbau lässt noch auf sich warten
Redakteur
Von Heike Mann
Das ECE in Zschorlau ist nach wie vor beliebt bei Kunden. Sein baulicher Zustand lässt aber zu wünschen übrig. Das zu ändern, ist nach wie vor Plan des Eigentümers.

Wie steht es mit den Umbauplänen für das Einkaufszentrum ECE in Zschorlau? Das Unternehmen Ratisbona, das den Markt gekauft hatte, wollte den Gebäudekomplex umgestalten – doch getan hat sich bisher nichts. Projektentwicklerin Michelle Deobald erklärt dazu, dass das ganze Projekt neu aufgestellt werde und „erhebliche Umplanungen“...
