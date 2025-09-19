Ensemble aus Leipzig bestreitet Kirchweihkonzert in Albernauer Kirche

Aue
Fünf Männer singen am Montag in der Kirche zu Albernau a cappella. Und der Kantor lässt die restaurierte Orgel der Kirche erklingen.
Der Kirchweih-Montag als Konzerttermin ist in den Kirchen der Zschorlauer ev.-luth. Kirchgemeinde etabliert. Dieses Mal freut sich Kantor Andreas Conrad auf hochklassige A-cappella-Musik aus Leipzig mit dem Vokalquintett Ensemble Nobiles.
