Regionale Nachrichten und News
  • Ensemble aus Leipzig bestreitet Kirchweihkonzert in Albernauer Kirche

Das Ensemble Nobiles ist in der Albernauer Kirche zu Gast.
Bild: Anne Hornemann/Ensemble Nobiles
Das Ensemble Nobiles ist in der Albernauer Kirche zu Gast.
Bild: Anne Hornemann/Ensemble Nobiles
Aue
Ensemble aus Leipzig bestreitet Kirchweihkonzert in Albernauer Kirche
Von Heike Mann
Fünf Männer singen am Montag in der Kirche zu Albernau a cappella. Und der Kantor lässt die restaurierte Orgel der Kirche erklingen.

Der Kirchweih-Montag als Konzerttermin ist in den Kirchen der Zschorlauer ev.-luth. Kirchgemeinde etabliert. Dieses Mal freut sich Kantor Andreas Conrad auf hochklassige A-cappella-Musik aus Leipzig mit dem Vokalquintett Ensemble Nobiles.
