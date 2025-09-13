Erinnerung an einen legendären Besteck-Hersteller: Industriestraße in Aue erhält neuen Namen

Aue
Ein für Aues Industriegeschichte wichtiger Mann wird jetzt gewürdigt, indem man eine Straße nach ihm benennt.
Die Industriestraße in Aue wird in Zukunft August-Wellner-Straße heißen. Mit der Neubeschilderung durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs wurde jetzt ein Beschluss des Stadtrates von Aue-Bad Schlema aus dem Jahr 2024 umgesetzt. Die Namensänderung hatte die Fraktion der Freien Wähler beantragt. Die Änderung ist mit dem 8. September in...
