„Erschreckender Vorfall“: Tierarzt im Erzgebirge kämpft um das Leben von Hund Kitty

Veterinärmediziner Sven Brabant hatte am Ostermontag Bereitschaftsdienst in Aue. Als „schlimmen Fall“ schildert er die Vergiftung, wegen der er an diesem Tag eine Hündin aufnehmen musste. Nachrichten über weitere Fälle kursieren unter Haltern.

In der Tierarztpraxis von Sven Brabant in Aue kämpft ein Hund ums Überleben. Kitty, die knapp zweieinhalb Jahre alte Dalmatinerhündin, muss etwas gefressen haben, dem eine giftige Substanz beigemischt war. Was genau das war, kann der Veterinärmediziner nicht sagen, es könnte auch Dünger oder Pflanzenschutzmittel gewesen sein. Die Symptome -... In der Tierarztpraxis von Sven Brabant in Aue kämpft ein Hund ums Überleben. Kitty, die knapp zweieinhalb Jahre alte Dalmatinerhündin, muss etwas gefressen haben, dem eine giftige Substanz beigemischt war. Was genau das war, kann der Veterinärmediziner nicht sagen, es könnte auch Dünger oder Pflanzenschutzmittel gewesen sein. Die Symptome -...