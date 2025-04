Erster Blick auf Landesgartenschau im Erzgebirge: Besucher können jetzt die Baustelle Kurpark besichtigt

Über den Fortschritt der Arbeiten für die Landesgartenschau wollen die Stadt Aue-Bad Schlema und die Landesgartenschau gGmbH informieren. Fragen und Anregungen von Bürgern sind willkommen.

Ein großer Teil des Kurparks in Bad Schlema ist derzeit eine Baustelle. Im östlichen Teil wird das Gelände neu gestaltet, der gesamte Kurpark wird sich 2027 in das Areal für die 10. Sächsische Landesgartenschau verwandeln. Vom Fortschritt der Arbeiten kann man sich am Samstag bei zwei öffentlichen Begehungen überzeugen, zu der die Stadt...