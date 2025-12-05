Erstmals Weihnachtsmarkt am Seniorenzentrum in Aue

Aue
Eine stimmungsvolle Vorweihnachtskulisse war im Innenhof des Seniorenzentrums Brünlasberg aufgebaut. Verkaufs- und Mitmachstände lockten die Gäste an.
Erstmals hat am Donnerstag am Seniorenzentrum der Volkssolidarität am Brünlasberg ein Weihnachtsmarkt im Freien stattgefunden. Der Innenhof der Einrichtung verwandelte sich für fünf Stunden in eine stimmungsvolle Vorweihnachtskulisse, die Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige sowie Gäste aus der Umgebung gleichermaßen anzog.
