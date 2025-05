Erzgebirge: 18-Jähriger muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Der junge Mann war mit seinem Krad unverschuldet in einen Unfall in Zwönitz verwickelt.

Ein 18-Jähriger ist nach einem schweren Unfall in Zwönitz mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag mit seinem Krad KTM auf der Staatsstraße 258 aus Stollberg nach Elterlein unterwegs. An der Kreuzung zur Staatsstraße 257 in Zwönitz beachtete ein...