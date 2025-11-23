Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Kulturhaus Aue findet am 26. November der Auer Herztag statt.
Im Kulturhaus Aue findet am 26. November der Auer Herztag statt. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Aue
Erzgebirge: Alles dreht sich ums gesunde Herz
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Auer Herztag findet am 26. November statt.

Das Helios-Klinikum Aue lädt am 26. November von 16.30 bis 19 Uhr zum Herztag in das Kulturhaus in Aue ein. Unter dem Motto „Gesunde Gefäße – Gesundes Herz · Den Herzinfarkt vermeiden“ steht die Veranstaltung im Zeichen der Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, heißt es in der Ankündigung. In...
