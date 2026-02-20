Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt bei Fahrer 2,5 Promille – Strafanzeige

Aue
Mitten in der Nacht bleibt in Lößnitz ein Suzuki hängen – schräg auf dem Gehweg. Die Polizei misst bei dem Fahrer 2,5 Promille.
Ein Autofahrer ist nach einem Hinweis eines Zeugen von der Polizei in Lößnitz kontrolliert worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war in der Nacht zum Freitag ein Suzuki an der Lessingstraße mit Warnblinkanlage stehen geblieben, nachdem er einen Anstieg offenbar nicht bewältigte. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben das Auto...
