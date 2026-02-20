MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt bei Fahrer 2,5 Promille – Strafanzeige

Polizei kontrollierte einen Fahrer in Lößnitz. Der Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille.
Polizei kontrollierte einen Fahrer in Lößnitz. Der Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Polizei kontrollierte einen Fahrer in Lößnitz. Der Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille.
Polizei kontrollierte einen Fahrer in Lößnitz. Der Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Aue
Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt bei Fahrer 2,5 Promille – Strafanzeige
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten in der Nacht bleibt in Lößnitz ein Suzuki hängen – schräg auf dem Gehweg. Die Polizei misst bei dem Fahrer 2,5 Promille.

Ein Autofahrer ist nach einem Hinweis eines Zeugen von der Polizei in Lößnitz kontrolliert worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war in der Nacht zum Freitag ein Suzuki an der Lessingstraße mit Warnblinkanlage stehen geblieben, nachdem er einen Anstieg offenbar nicht bewältigte. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben das Auto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
15:30 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Transporter fährt Schlangenlinien – Atemalkoholtest ergibt 1,72 Promille
Polizei stoppt einen Transporterfahrer. Der Atemalkoholtest führt zur Strafanzeige.
Schlangenlinien auf der B101: Ein Transporter gefährdet bei Wolkenstein andere Fahrer. Die Polizei greift ein. Der Atemtest überrascht.
Farhad Salmanian
10.02.2026
1 min.
Königsfeld: Alkoholisierter Seat‑Fahrer missachtet Stoppschild
Die Polizisten nahmen bei der Kontrolle des Fahrers Alkoholgeruch wahr - es folgte ein Test.
In Königsfeld fuhr ein 27‑Jähriger an einem Stoppschild vorbei – beobachtet von der Polizei. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest 1,6 Promille.
Farhad Salmanian
11:07 Uhr
1 min.
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
Mehr Artikel