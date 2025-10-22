Erzgebirge: Bei Familie Teumer dreht sich alles um Kaninchen – und das schon seit Generationen

Im Erzgebirge halten immer weniger Familien Rassekaninchen. Bei den Teumers aus Aue ist das anders – hier ist das Hobby noch Familiensache. Und die Auer haben eine Idee, wie sich wieder mehr Nachwuchs für die Kaninchenzucht gewinnen ließe.

Jim ist ganz versessen auf das niedliche Zwergkaninchen. Immer wieder streicht der Einjährige über das Fell des Holländers und quietscht vergnügt. Das Tier hält still, ist den Kontakt zum Menschen gewöhnt. Diese Rasse ist im Farbenschlag „japanerfarbig-weiß" eine Rarität. Das weiß Jim noch nicht, aber sein Opa Jörg Teumer schon.