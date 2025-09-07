Erzgebirge: Bürstenfest zeigt Tradition und Nostalgie

Aue
In Stützengrün und Schönheide ist das 26. Bürstenfest gefeiert worden. Verbunden mit dem Schmalspurfest „Mit Volldampf ins Erzgebirge“ gab es eine hohe Besucher-Resonanz.
Das ist Nostalgie pur: Beim 26. Bürstenfest in Stützengrün/ Schönheide legte man den Fokus nicht nur auf die Bürstenherstellung gestern und heute, sondern hat das Ganze mit Dampffahrtagen der Museumsbahn Schönheide verbunden. Und die wiederum waren ins große Schmalspurfest „Mit Volldampf ins Erzgebirge“ integriert, das in den Orten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.