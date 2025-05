Erzgebirge: Eibenstocker waren auf Zeitreise

Im Rahmen des Clara-Angermann-Jahres hat es in Eibenstock jetzt einen historischen Markt gegeben, bei dem Besucher mitgenommen worden sind auf eine Zeitreise ins Jahr 1775.

Es ist eine Reise in die Vergangenheit, auf die sich Besucher des historisches Marktes in Eibenstock von Freitag bis Sonntag begeben haben. Es ging 250 Jahre zurück, in jene Zeit um 1775, als Clara Angermann nach Eibenstock kam und es geschafft hat, das Tambourieren zu etablieren und der Stadt in den Folgejahren zu neuem Glanz zu verhelfen.