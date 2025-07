Erzgebirge: Gefahrenbremsung mit Folgen – Pkw kracht gegen Baum

In Lichtenau kam es am Mittwochabend zu einem heftigen Unfall. Der Schaden ist immens.

Der Fahrer eines Suzuki ist am Mittwochabend in Lichtenau die Bärenwalder Straße in Richtung Bärenwalde entlanggefahren, als ihm in einer Rechtskurve ein VW entgegenkam. Daraufhin leitete der 27-jährige Suzuki-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge streifte der Suzuki die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden Fahrzeuges mit der...