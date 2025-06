Erzgebirge im Gourmet-Glück - Das sind die Stimmen zum Michelin-Stern: „Sind stolz, einen solchen Gastronomen zu haben“

Benjamin Unger und sein Team vom Restaurant „St. Andreas“ in Aue haben ihren Michelin-Stern verteidigt. Welche Reaktionen die Gourmet-Auszeichnung in der Region auslöst und was der Sternekoch selbst sagt.

Als der Guide-Michelin-Tester im Restaurant „St. Andreas“ zum Essen war, haben das Chefkoch Benjamin Unger und sein Team nicht mitbekommen. „Deswegen war es ja auch Spannung bis zum Schluss“, sagt er, wenige Tage nach der Veröffentlichung der 2025er Sterne-Listen des Restaurantführers. Das „St. Andreas“ im Auer Hotel „Blauer... Als der Guide-Michelin-Tester im Restaurant „St. Andreas“ zum Essen war, haben das Chefkoch Benjamin Unger und sein Team nicht mitbekommen. „Deswegen war es ja auch Spannung bis zum Schluss“, sagt er, wenige Tage nach der Veröffentlichung der 2025er Sterne-Listen des Restaurantführers. Das „St. Andreas“ im Auer Hotel „Blauer...