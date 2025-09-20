Erzgebirge: Landrat hebt Einsatz erzgebirgischer Feuerwehrleute in der Gohrischheide hervor

76 Feuerwehrleute sind mit elf Fahrzeugen Anfang Juli im Einsatz gewesen. Jetzt wurde dieser ausgewertet.

Insgesamt 76 Kameradinnen und Kameraden aus freiwilligen Feuerwehren des Erzgebirgskreises sind Anfang Juli im Einsatz gewesen, um auf Ersuchen des Landkreises Meißen in der Gohrischheide bei der Eindämmung eines der schwersten Waldbrände der vergangenen Jahre mitzuwirken. Dazu hat jetzt eine Auswertungsveranstaltung stattgefunden, ist einer...