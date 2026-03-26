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Durch den Zusammenprall wurde ein VW-Fahrer leicht verletzt.
Durch den Zusammenprall wurde ein VW-Fahrer leicht verletzt. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Durch den Zusammenprall wurde ein VW-Fahrer leicht verletzt.
Durch den Zusammenprall wurde ein VW-Fahrer leicht verletzt. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge: Mitsubishi kollidiert auf B 101 mit entgegenkommendem VW
Redakteur
Von Holk Dohle
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Ein Verkehrsunfall auf der B 101 in Aue hinterließ Spuren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Welche Details nennt die Polizei?

Auf der Bundesstraße 101 in Aue hat sich am frühen Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, wurde dabei eine Person leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Laut Polizei war die 72-jährige Fahrerin eines Mitsubishi gegen 13.30 Uhr auf der B...
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