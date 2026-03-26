Erzgebirge: Mitsubishi kollidiert auf B 101 mit entgegenkommendem VW

Aue
Ein Verkehrsunfall auf der B 101 in Aue hinterließ Spuren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Welche Details nennt die Polizei?
Auf der Bundesstraße 101 in Aue hat sich am frühen Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, wurde dabei eine Person leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Laut Polizei war die 72-jährige Fahrerin eines Mitsubishi gegen 13.30 Uhr auf der B...
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