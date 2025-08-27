Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche über Messenger-Dienste.
Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche über Messenger-Dienste. Bild: Symbolfoto: Maksim Šmeljov - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge: Neue Betrugsmasche über Messenger-Dienste
Redakteur
Von Holk Dohle
Phishing-Angriff in Eibenstock: Eine Frau erhielt eine Geldanfrage von einem vermeintlichen Bekannten. Die Überweisung erfolgte in Echtzeit. Der Schwindel flog später auf.

Eine Frau aus Eibenstock ist Opfer einer neuen Betrugsmasche über Messenger-Dienste geworden. Dabei erhalten Betroffene Nachrichten von bekannten Kontakten, in denen nach Geld gefragt wird. Die Zahlungen sollen als Echtzeitüberweisungen getätigt werden. Hinter den Forderungen verbergen sich Betrüger, die sich vermutlich durch „Phishing“...
