Aue
Erzgebirge: Polizei stellt zwei des Einbruchs Verdächtige
Redakteur
Von Babette Zaumseil
0:00 Anhören

Zunächst hatte der Wachschutz Geräusche und Licht in einem leerstehenden Gebäude bemerkt.

Wolfsgrün.

Die Polizei hat in der Nacht zum 3. August in Wolfsgrün zwei des Einbruchs Verdächtige gestellt. Zunächst hatte der Wachschutz Licht und Geräusche in einem leerstehenden Gebäude in der Eibenstocker Straße bemerkt. Die Polizei wurde verständigt und stellte eine 28-Jährige und einen 29-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die beiden über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Gebäude ein. Der Mann hatte ein Einhandmesser bei sich, und bei ihm wurde eine geringe Menge mutmaßlich Crystal gefunden. Während die Frau entlassen wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann. Später wurde dieser gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Schaden beträgt geschätzt 2000 Euro, entwendet wurde nichts. (bz)

