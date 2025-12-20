MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge: Polizei zieht sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat auf der B 101 einen alkoholisierten Autofahrer ertappt.
Die Polizei hat auf der B 101 einen alkoholisierten Autofahrer ertappt. Bild: Symbolbild Becker/dpa
Die Polizei hat auf der B 101 einen alkoholisierten Autofahrer ertappt.
Die Polizei hat auf der B 101 einen alkoholisierten Autofahrer ertappt. Bild: Symbolbild Becker/dpa
Aue
Erzgebirge: Polizei zieht sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Alkoholtest im Krankenhaus eskaliert in der Nacht die Situation. Die Polizisten müssen weitere Hilfe anfordern.

Einen sturzbetrunkenen Autofahrer hat die Polizei im Erzgebirge aus dem Verkehr gezogen. Der 38-Jährige war am frühen Samstagmorgen auf der B 101 Höhe Auer Altmarkt gegen eine Hausmauer gefahren und hatte sich leicht verletzt. Der Alkohol-Vortest ergab einen Wert von 2,28 Promille Atemalkohol.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
2 min.
Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt
Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden.
Viele Händlerinnen und Händler sind mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Es bleibt die Hoffnung auf die letzten Tage vor dem Fest und die Zeit zwischen den Jahren.
10:46 Uhr
2 min.
Minister ruft zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf
Sachsens Wirtschaftsminister ruft zu Vorsicht beim Böllern auf. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ereigneten sich in Sachsen viele schwere Böller-Unfälle. Wirtschaftsminister Panter hofft unterdessen auf die Vernunft im Umgang mit Feuerwerk.
20.12.2025
4 min.
Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt
Torsten Kohlschein vor dem Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Vor einem Jahr wurde er erst nach einem Umweg fachgerecht behandelt.
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Torsten Kohlschein
09:30 Uhr
3 min.
Flammen zerstören dutzende Wohnwagen und Gartenlauben – Großbrand am Geyerschen Teich: Was bislang bekannt ist
 7 Bilder
Ein Großbrand am Geyerschen Teich hat die Einsatzkräfte gefordert.
90 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Region sind bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz gewesen. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt.
André März und Katrin Kablau
18.12.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte und 14.000 Euro Schaden
Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,9 Promille.
Ein alkoholisierter Transporterfahrer missachtete beim Überqueren der B 101 in Hilmersdorf die Vorfahrt - mit Folgen.
Holk Dohle
16:32 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Polizei nennt neue Details
Beim Unfall in Annaberg auf der B 95 sind zwei Personen leicht verletzt worden.
Mehr als 30.000 Euro Schaden sind Freitagmittag bei dem Auffahrunfall in der Annaberger Innenstadt entstanden. Ein Senior hatte sich nicht an die Verkehrsregelung gehalten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel