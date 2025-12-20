Erzgebirge: Polizei zieht sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Aue
Beim Alkoholtest im Krankenhaus eskaliert in der Nacht die Situation. Die Polizisten müssen weitere Hilfe anfordern.
Einen sturzbetrunkenen Autofahrer hat die Polizei im Erzgebirge aus dem Verkehr gezogen. Der 38-Jährige war am frühen Samstagmorgen auf der B 101 Höhe Auer Altmarkt gegen eine Hausmauer gefahren und hatte sich leicht verletzt. Der Alkohol-Vortest ergab einen Wert von 2,28 Promille Atemalkohol.
