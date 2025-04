Erzgebirge: Rechtsextreme Symbole an Schule hinterlassen

Am Wochenende kam es in Schneeberg zu einem Fall von politisch motiviertem Vandalismus. Rechtsradikale Symbole wurden an Schulwänden hinterlassen.

Mit einem Fall von politisch motiviertem Vandalismus hat es die Polizei am Wochenende in Schneeberg zu tun gehabt. An einer Schule und einer Turnhalle in der Marienstraße haben Unbekannte rechtsradikale Symbole und ein Hakenkreuz mit roter Farbe aufgetragen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit. Nach seinen Angaben beläuft sich...