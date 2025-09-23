Erzgebirge: Rettungskräfte trainieren Einsatz in unwegsamem Gelände

Aue
In einem Waldgebiet bei Bockau hat es am Dienstag eine Rettungsübung gegeben. Ziel des Szenarios: die Abläufe bei Notfällen in schwer zugänglichem Terrain erproben.
Mitten im Waldgebiet „Am Floßgraben“ bei Bockau hat es am Dienstagmittag eine Rettungsübung gegeben. Ziel des Szenarios oberhalb des ehemaligen Eisenbahntunnels war es, die Abläufe bei Notfällen in schwer zugänglichem Terrain möglichst realistisch zu erproben. Beteiligt waren neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie Mitarbeiter...
