Erzgebirge: Vorfahrt missachtet und gegen Hauswand geprallt

Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin hat in Aue einen Unfall ausgelöst. Dabei kollidierte ihr Auto nicht nur mit einem anderen Pkw.

Eine 76-jährige Fahrerin hat am Mittwochabend in Aue einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, überquerte die Frau gegen 18.15 Uhr mit ihrem Skoda die Auerhammerstraße aus Richtung Ziegelstraße in Richtung Uhlandstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen Skoda (Fahrerin: 47), so ein...