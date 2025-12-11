MENÜ
Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.
Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge: Vorfahrt missachtet und gegen Hauswand geprallt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin hat in Aue einen Unfall ausgelöst. Dabei kollidierte ihr Auto nicht nur mit einem anderen Pkw.

Eine 76-jährige Fahrerin hat am Mittwochabend in Aue einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, überquerte die Frau gegen 18.15 Uhr mit ihrem Skoda die Auerhammerstraße aus Richtung Ziegelstraße in Richtung Uhlandstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen Skoda (Fahrerin: 47), so ein...
