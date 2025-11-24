Erzgebirgische Philharmonie beeindruckt mit Rachmaninow und Tschaikowski im Auer Kulturhaus

Die Pianistin Kateryna Titova spielte Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Der portugiesische Gastdirigent Bruno Borralhino stellte die Schrecknisse von Tschaikowskis 4. Sinfonie unerbittlich heraus.

Peter Tschaikowski und Sergej Rachmaninow trugen schwer an der Last ihres irdischen Daseins. Zwei Werke dieser Meister stellte die Erzgebirgische Philharmonie am Sonnabend im Kulturhaus vor, das eine tröstlich, das andere abgründig.