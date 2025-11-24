Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirgische Philharmonie beeindruckt mit Rachmaninow und Tschaikowski im Auer Kulturhaus

Klaviersolistin Kateryna Titova begeisterte im Auer Kulturhaus.
Klaviersolistin Kateryna Titova begeisterte im Auer Kulturhaus. Bild: Ralf Wendland
Klaviersolistin Kateryna Titova begeisterte im Auer Kulturhaus.
Klaviersolistin Kateryna Titova begeisterte im Auer Kulturhaus. Bild: Ralf Wendland
Aue
Erzgebirgische Philharmonie beeindruckt mit Rachmaninow und Tschaikowski im Auer Kulturhaus
Von Rolf Pausch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pianistin Kateryna Titova spielte Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Der portugiesische Gastdirigent Bruno Borralhino stellte die Schrecknisse von Tschaikowskis 4. Sinfonie unerbittlich heraus.

Peter Tschaikowski und Sergej Rachmaninow trugen schwer an der Last ihres irdischen Daseins. Zwei Werke dieser Meister stellte die Erzgebirgische Philharmonie am Sonnabend im Kulturhaus vor, das eine tröstlich, das andere abgründig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Klassik, Kurzfilm und Geflügel
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge.
Ein Philharmonisches Konzert mit Starpianistin, eine Geflügelschau mit edlen Züchtungen und auserlesene Kurzfilme: Die „Freie Presse“ gibt Tipps für ein kurzweiliges Wochenende.
unseren Redakteuren
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
17:30 Uhr
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
10.11.2025
1 min.
Frauenpower regiert im Sinfoniekonzert in Reichenbach
Im Neuberinhaus treten Lea Ray und Séverine Kim mit den Vogtlandphilharmonikern auf. Was zu erleben sein wird.
Lutz Kirchner
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
Mehr Artikel