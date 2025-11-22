Erzgebirgische Tradition über vier Generationen: In dieser Familie klöppeln alle Frauen und Mädchen

Die vorweihnachtliche Ausstellung in der Zschorlauer Bibliothek würdigt eine Zschorlauer Familie, die eine erzgebirgische Tradition hoch hält. Und das nun schon seit Generationen.

Bei dieser Zschorlauer Familie kann man mit Recht von einer Klöppel-Dynastie sprechen. Beginnend mit Marie Colditz, die ausgebildete Klöppellehrerin war und als solche in Schneeberg und Eibenstock gelehrt hat, setzt sich diese erzgebirgische Tradition fort über deren Tochter Ina, wiederum deren Töchter Andrea, Michaela, Anne-Kathrin und... Bei dieser Zschorlauer Familie kann man mit Recht von einer Klöppel-Dynastie sprechen. Beginnend mit Marie Colditz, die ausgebildete Klöppellehrerin war und als solche in Schneeberg und Eibenstock gelehrt hat, setzt sich diese erzgebirgische Tradition fort über deren Tochter Ina, wiederum deren Töchter Andrea, Michaela, Anne-Kathrin und...