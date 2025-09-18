Erzgebirgskrimi Nummer 16: Was bislang bekannt ist und was nicht

Der Dreh zum neuen Erzgebirgskrimi ist ein ebenso großes Rätsel wie der Kriminalfall selbst – und das wenige Tage vor Drehstart. Klar ist: Kommissarin Karina Szabo ist nicht mehr dabei. Aber wer dann?

Der 16. Erzgebirgskrimi ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Über die Handlung – vor allem aber auch über die Nachfolge von Kommissarin Szabo – breiten das ZDF und auch die beauftragte Presseagentur den Mantel des Schweigens. „Freie Presse"-Anfragen bleiben unbeantwortet. Trotzdem sind jetzt Details durchgesickert. Die Drehorte stehen fest.