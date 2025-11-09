Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Erzgebürger"-Gala: Erzgebirge feiert seine Helden – mit faustdicker Überraschung zum Schluss

Die Jungen Stadtführer Lößnitz um ihre Projektleiterin Steffi Rathe haben bei der „Erzgebürger"-Gala den Sonderpreis für junges Engagement im Erzgebirgskreis gewonnen. Bild: Anna Neef
Die Jungen Stadtführer Lößnitz um ihre Projektleiterin Steffi Rathe haben bei der „Erzgebürger“-Gala den Sonderpreis für junges Engagement im Erzgebirgskreis gewonnen. Bild: Anna Neef
„Erzgebürger"-Gala: Erzgebirge feiert seine Helden – mit faustdicker Überraschung zum Schluss
Von Anna Neef
Zehn Preisträger aus dem Erzgebirge sind jetzt bei einer großen Gala in Aue für ihr selbstloses Engagement in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft geehrt worden. Ein Gänsehautmoment setzte dem Abend die Krone auf.

Als Erzgebirgslandrat Rico Anton die Bühne mit einer gold-glitzernden Trompete in den Händen betrat, ging ein Raunen durch den Saal im Auer Kulturhaus. Zu diesem Zeitpunkt war die „Erzgebürger“-Gala schon abmoderiert. „Keine Angst, ich spiele Ihnen kein Ständchen“, löste Anton auf. Tosenden Applaus spendete das Publikum kurz darauf...
