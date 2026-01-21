MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Es geht um eine Viertelmillion Euro: Erzgebirgerin plündert Senioren-Konto und fälscht Testament

Das Vermögen eines alten Ehepaares wurde zur Verlockung für eine Frau im Erzgebirge, die sich vom Konto der alten Leute bediente.
Das Vermögen eines alten Ehepaares wurde zur Verlockung für eine Frau im Erzgebirge, die sich vom Konto der alten Leute bediente. Bild: Symbolfoto: Wolfgang Maria Weber/Imago
Nur handschriftliche Testamente werden vom Nachlassgericht anerkannt. Das wurde einer Erzgebirgerin jetzt zum Verhängnis.
Nur handschriftliche Testamente werden vom Nachlassgericht anerkannt. Das wurde einer Erzgebirgerin jetzt zum Verhängnis. Bild: Jens Büttner/ZB/dpa/Archiv
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen eine 34-Jährige wegen Betrugs und Urkundenfälschung verhandelt.
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen eine 34-Jährige wegen Betrugs und Urkundenfälschung verhandelt. Bild: Mario Ulbrich/Archiv
Das Vermögen eines alten Ehepaares wurde zur Verlockung für eine Frau im Erzgebirge, die sich vom Konto der alten Leute bediente.
Das Vermögen eines alten Ehepaares wurde zur Verlockung für eine Frau im Erzgebirge, die sich vom Konto der alten Leute bediente. Bild: Symbolfoto: Wolfgang Maria Weber/Imago
Nur handschriftliche Testamente werden vom Nachlassgericht anerkannt. Das wurde einer Erzgebirgerin jetzt zum Verhängnis.
Nur handschriftliche Testamente werden vom Nachlassgericht anerkannt. Das wurde einer Erzgebirgerin jetzt zum Verhängnis. Bild: Jens Büttner/ZB/dpa/Archiv
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen eine 34-Jährige wegen Betrugs und Urkundenfälschung verhandelt.
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen eine 34-Jährige wegen Betrugs und Urkundenfälschung verhandelt. Bild: Mario Ulbrich/Archiv
Aue
Es geht um eine Viertelmillion Euro: Erzgebirgerin plündert Senioren-Konto und fälscht Testament
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Erzgebirgerin musste sich am Mittwoch vor Gericht wegen mehrfachen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Sie hatte Senioren, mit den sie eine Freundschaft verband, um viel Geld geprellt. Dafür folgte nun eine empfindliche Strafe.

Eine Frau hat jahrelang ein älteres Ehepaar betreut, bei dem sie mit ihrer Familie zur Miete wohnte. Man freundete sich an, und nachdem der alte Mann gestorben und die alte Frau nach einem Krankenhausaufenthalt ins Altenpflegeheim gekommen war, erhielt die befreundete Mieterin eine Vorsorgevollmacht. Das eröffnete ihr den Einblick in die Konten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
„Unfall wäre vermeidbar gewesen“: 89-Jährige nach Verkehrsunfall in Hartenstein wegen fahrlässiger Tötung verurteilt
Am Mittwoch wurde am Amtsgericht gegen eine 89 Jahre alte Frau verhandelt, die im Dezember 2024 in Hartenstein einen Verkehrsunfall verusacht hat. Ein Opfer starb später.
Eine Fahrerin steht nach einem schweren Verkehrsunfall in Thierfeld vor dem Amtsgericht Zwickau. Trotz früherer Bedenken über ihre Fahrtüchtigkeit fuhr sie weiter. Wie kam es zum fatalen Entschluss?
Holger Weiß
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
31.12.2025
4 min.
Versuchter Mord an Kindern und ein explodiertes Motorrad: Das waren die spektakulärsten Prozesse an westsächsischen Gerichten 2025
Viele Prozesse sind für Richter Routine. Andere stechen wegen der besonderen menschlichen Schicksale hervor.
Tausende Strafverfahren werden in den Gerichten im Landkreis Zwickau pro Jahr verhandelt. Die „Freie Presse“ blickt auf aufsehenerregende Fälle zurück – und nennt den aktuellen Stand der Verfahren.
Johannes Pöhlandt, Bernd Appel
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
Mehr Artikel