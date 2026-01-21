Es geht um eine Viertelmillion Euro: Erzgebirgerin plündert Senioren-Konto und fälscht Testament

Eine Erzgebirgerin musste sich am Mittwoch vor Gericht wegen mehrfachen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Sie hatte Senioren, mit den sie eine Freundschaft verband, um viel Geld geprellt. Dafür folgte nun eine empfindliche Strafe.

Eine Frau hat jahrelang ein älteres Ehepaar betreut, bei dem sie mit ihrer Familie zur Miete wohnte. Man freundete sich an, und nachdem der alte Mann gestorben und die alte Frau nach einem Krankenhausaufenthalt ins Altenpflegeheim gekommen war, erhielt die befreundete Mieterin eine Vorsorgevollmacht. Das eröffnete ihr den Einblick in die Konten...