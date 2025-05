Es ist das größte Gerätehaus im Erzgebirge: Katastrophenschützer beziehen neues Domizil

Rund 4,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, doch er bietet alles, was das Herz des Technischen Hilfswerks Aue-Schwarzenberg höherschlagen lässt. Am Sonnabend ist großer Familientag.

Eines der modernsten Dienstgebäude für Katastrophenschützer steht in Aue-Bad Schlema. Diesen Freitag zieht die Ortsgruppe Aue-Schwarzenberg des Technischen Hilfswerks in ihr „Märchenschloss“ ein. So hatte es Ortsbeauftragter Enrico Wetzel während der Bauphase einmal genannt. Der Umzug führt über einen kurzen Weg. Nur einige Hundert...