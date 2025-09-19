Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Europäisches Blasmusikfest in Bad Schlema ist eröffnet: 13 Orchester sorgen für Stimmung

Tanja Nussbaum, Musikalische Leiterin der Stadtmusik Zürich, dirigierte beim Eröffnungskonzert in Bad Schlema. Bild: Ralf Wendland
Tanja Nussbaum, Musikalische Leiterin der Stadtmusik Zürich, dirigierte beim Eröffnungskonzert in Bad Schlema. Bild: Ralf Wendland
Mit einem großen Festumzug am Freitag sind die Musiker durch Bad Schlema gezogen. Für neun Orchester war das eine Premiere.

Endlich spielt die Musik wieder: Die Stadtmusiker aus Zürich sind eines von neun neuen Orchestern, die am Freitag beim Europäischen Blasmusikfest in Aue-Bad Schlema begrüßt wurden. Neun der insgesamt 13 Orchester, die im Erzgebirge an diesem Wochenende mit ihren ganz speziellen Klängen aufwarten, sind damit das erste Mal dabei. Ein Blick in...
