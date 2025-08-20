Extremsportlerin im Erzgebirge unterwegs: Joyce Hübner will 495 Marathons in 495 Tagen laufen

Joyce Hübner hat sich ein Mammutprojekt vorgenommen. Am Mittwoch machte sie Station in Schneeberg und setzte ihren Lauf durch Deutschland fort. Jetzt sind 81 Marathons geschafft.

Die Extremsportlerin Joyce Hübner hat ein unglaubliches Ziel vor Augen: 495 Marathons in 495 Tagen, 21.312 Kilometer, über 200.000 Höhenmeter und durch alle 2059 deutschen Städte. Ihre Tour trägt den Titel „Joyce Städtetrip" – ein sportliches Mammutprojekt, das nicht nur körperlich, sondern auch mental Höchstleistungen fordert.