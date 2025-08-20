Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Extremsportlerin im Erzgebirge unterwegs: Joyce Hübner will 495 Marathons in 495 Tagen laufen

Joyce Hübner lief bereits durch den Rabensteiner Wald. Jetzt war sie in Schneeberg.
Joyce Hübner lief bereits durch den Rabensteiner Wald. Jetzt war sie in Schneeberg.
Aue
Extremsportlerin im Erzgebirge unterwegs: Joyce Hübner will 495 Marathons in 495 Tagen laufen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Joyce Hübner hat sich ein Mammutprojekt vorgenommen. Am Mittwoch machte sie Station in Schneeberg und setzte ihren Lauf durch Deutschland fort. Jetzt sind 81 Marathons geschafft.

Die Extremsportlerin Joyce Hübner hat ein unglaubliches Ziel vor Augen: 495 Marathons in 495 Tagen, 21.312 Kilometer, über 200.000 Höhenmeter und durch alle 2059 deutschen Städte. Ihre Tour trägt den Titel „Joyce Städtetrip“ – ein sportliches Mammutprojekt, das nicht nur körperlich, sondern auch mental Höchstleistungen fordert.
