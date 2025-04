Fair gehandelte Produkte: Seit 30 Jahren gibt es in Eibenstock dafür einen Laden

Ein kleines Geschäft in der Schneeberger Straße in Eibenstock bietet Produkte aus fairem Handel an. Doch es geht dem Verein, der dahinter steht, um mehr als den Verkauf.

Wer am Donnerstag im ehemaligen Modegeschäft an der Schneeberger Straße in Eibenstock vorbeischaute, dem wurde Kaffee angeboten. Der Anlass dafür war, dass der Eine-Welt-Laden, der sich gleich nebenan befindet, sein 30-jähriges Bestehen feierte. In dem vor einiger Zeit leer gezogenen Geschäft war man nur für diesen einen Tag. Dort wurden die... Wer am Donnerstag im ehemaligen Modegeschäft an der Schneeberger Straße in Eibenstock vorbeischaute, dem wurde Kaffee angeboten. Der Anlass dafür war, dass der Eine-Welt-Laden, der sich gleich nebenan befindet, sein 30-jähriges Bestehen feierte. In dem vor einiger Zeit leer gezogenen Geschäft war man nur für diesen einen Tag. Dort wurden die...