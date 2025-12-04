„Farbanschlag“ im Erzgebirge: Schwarzer BMW mit weißer Farbe bespritzt

Aue
Auf der Thomas-Mann-Straße in Aue ist ein Auto verunstaltet worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Person mit Malerzubehör und Farbeimer.
Ein schwarzer BMW ist am Mittwochnachmittag in der Thomas-Mann-Straße in Aue mit weißer Farbe bespritzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurden nahezu am gesamten Fahrzeug gesprenkelte Farbspuren festgestellt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 14.30 und 15.10 Uhr. Zur Höhe des Schadens liegen noch...
