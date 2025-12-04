Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Farbanschlag“ im Erzgebirge: Schwarzer BMW mit weißer Farbe bespritzt

Das Polizeirevier Aue ist unter der Telefonnummer 03771 120 erreichbar. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Das Polizeirevier Aue ist unter der Telefonnummer 03771 120 erreichbar. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Aue
„Farbanschlag“ im Erzgebirge: Schwarzer BMW mit weißer Farbe bespritzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Auf der Thomas-Mann-Straße in Aue ist ein Auto verunstaltet worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Person mit Malerzubehör und Farbeimer.

Ein schwarzer BMW ist am Mittwochnachmittag in der Thomas-Mann-Straße in Aue mit weißer Farbe bespritzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz wurden nahezu am gesamten Fahrzeug gesprenkelte Farbspuren festgestellt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 14.30 und 15.10 Uhr. Zur Höhe des Schadens liegen noch...
